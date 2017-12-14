Названа доля иностранной электроники в российских спутниках

Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%, заявил замглавы Россвязи Игорь Чурсин.

«Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что, как правило, российские компании, которые производят спутники, на 70% зависят от электронно-компонентной базы иностранного производства», – приводит его слова РИА «Новости».

Чурсин сообщил, что замещение зарубежных компонентов – сложный и долгий по времени процесс. «С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства», – сказал он, добавив, что высокая зависимость перерастает в определенные трудности.

По его словам, зависимость от иностранных комплектующих вызывает трудности в производстве новых российских спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», предназначенных для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их планируется запустить в следующем году на одной ракете «Протон».

Между тем, в ночь на четверг с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником. Космический аппарат вышел на целевую орбиту.