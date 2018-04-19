«РусАл» решил выйти на китайский рынок

Руководство «РусАла», оказавшегося под санкциями США, обсудили с китайскими компаниями и трейдерами возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в Китай, сообщили источники Bloomberg.

«РусАл» ищет альтернативные источники поставок глинозема, который является сырьем для производства алюминия, поскольку санкции США препятствуют его нормальным поставкам. Так, по словам источников, российская компания интересуется возможностью увеличения продаж металла в виде слитков в Китае, поскольку «Русал» из-за санкций теряет доступ к своим традиционным клиентам.

Отмечается, что в Китае идут обсуждения потенциальных вариантов, но пока нет никаких соглашений. Их может в итоге и не быть – китайская сторона проявляет осторожность из-за риска нарушения санкций, передает РИА «Новости».

По мнению аналитиков Morgan Stanley, «РусАл» также будет пытаться развивать продажи на альтернативных рынках по всему Ближнему Востоку, в Турции и Китае, чтобы компенсировать потерянный экспорт на западные рынки. Китай является крупнейшим в мире производителем алюминия и экспортирует излишки производимых продуктов из алюминия.

Вместе с тем стало известно, что поставки алюминия из России в Японию прекращены из-за американских санкций в отношении компании «РусАл».

9 апреля «РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Fitch отозвало рейтинги «Русала» на пересмотр с возможностью понижения.

СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.