Минпромторг начал помогать попавшим под санкции компаниям

Министерство промышленности и торговли начало работу с компаниями, которые попали под санкции, чтобы сохранить их стабильность, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Он отметил, что правительство рассматривает, в частности, проведение целевых закупок у предприятий, которые попали под зарубежные санкции, передает ТАСС.

«Это касается и автомобилей, это касается и продукции металлургии, и энергетики», – сказал он.

Мантуров заявил, что все необходимые меры господдержки этим компаниям будут оказаны.

Ранее в среду сообщалось, что глава РСПП Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в кабмине структуру по реагированию на санкции, которая будет, в том числе, мониторить ситуацию в связи с ограничениями.