Мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны осквернили в Одессе

Украинские националисты закрасили краской на Аллее Славы в Одессе названия городов-героев времен Второй мировой войны, написав на их месте названия украинских городов в зоне проведения военной операции в Донбассе.

«Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места», – передает РИА «Новости» заявление националистов в Facebook.

На Алее Славы вместо надписей Москва, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Тула вандалы написали «Иловайск», «Дебальцево», «Краматорск» и «Мариуполь».

Напомним, 13 апреля националисты в центре Киева облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину, освобождавшему город от фашистов в годы Великой Отечественной войны и не пускали к монументу людей, которые пришли возложить цветы.