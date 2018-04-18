Вахтовик пытался убить гостей на своем дне рождения

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа задержали вахтовика, подозреваемого в нападении с ножом на пришедших поздравить его с днем рождения гостей, один из пострадавших скончался на месте, сообщает региональный СК.

По версии следствия, в понедельник в одном из жилых вагончиков, расположенных на территории станции «Островная» в Нефтеюганском районе, 22-летний мужчина отмечал свой день рождения вместе с друзьями и коллегами, передает РИА «Новости».

В ходе торжества, сопровождавшегося распитием алкоголя, возникла ссора, и молодой человек кухонным ножом ударил двоих гостей в голову, отчего один скончался на месте.

В СК рассказали, что уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц.



«Подозреваемый задержан ... В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.



Там уточнили также, что все участники происшествия работали в Нефтеюганском районе вахтовым методом.