Минск собрался поставить ракетные системы Баку

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18 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Макрон насмешил равнением на Путина

Для знакомства с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выбрал в прошлом году ВерсальФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
Владимир Путин не дает покоя западным лидерам – его демонизируют и одновременно сравнивают себя с ним. Эммануэль Макрон похвастался французским журналистам тем, что он ровня Путину и тот его понимает. Эти слова были произнесены не под запись – но и в состоявшемся перед тем интервью французский президент наговорил такого, что над ним смеются уже в нескольких столицах. Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Империя Ротшильдов досталась молодому приятелю Трампа

Несмотря на молодость, Александр Ротшильд слывет весьма осторожным финансистомФото: rothschild.com
Объявлено имя наследника финансовой империи Ротшильдов. В мае 75-летний Давид Ротшильд сложит с себя полномочия главы финансовой группы, передав бразды правления сыну – 37-летнему Александру. Александр известен тем, что давно вел дела с Дональдом Трампом. Кроме того, он восстановил семейные традиции, женившись на иудейке. Давид же прослыл в семье бунтарем, когда женился на христианке. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
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Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Минск собрался поставить ракетные системы Баку

             18 апреля 2018, 09:54
          Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
          Текст: Алина Назарова

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          Белоруссия планирует до конца года приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез», вероятным заказчиком системы называется Азербайджан.

          Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.) уже в 2018 году. Юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы», подчеркнул источник в минобороны Белоруссии, добавив, что речи «о кредите со стороны Минска не идет».

          Раскрывать имя заказчика источник отказался, однако два топ-менеджера предприятий российской оборонной промышленности сообщили СМИ, что речь идет об Азербайджане.

          Проект «Полонез» начал реализовываться на фоне длившихся с 2012 года разногласий Москвы и Минска о поставке Белоруссии оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Это оружие было нужно президенту Александру Лукашенко в качестве ответной меры на «активизацию некоторых сил». Но Россия была согласна передислоцировать ОТРК в Белоруссию только вместе с боевыми расчетами ВС РФ. Не получив желаемого, Лукашенко поручил создать собственную систему, не уступающую по своим возможностям «Искандеру». Сделать это с нуля и быстро было сложно, поэтому решили закупить и впоследствии локализовать на минском заводе точной электромеханики китайские ракеты типа А-200, установив их на свои шасси МЗКТ-7970.

          На параде 9 мая 2015 года публике были показаны два «Полонеза». Впоследствии систему испытали на артиллерийских полигонах в Китае и Белоруссии – проверка была признана успешной.

          Один из военно-промышленных источников говорит, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК «по соображениям цены, по всей видимости, сейчас ТТХ «Полонеза» оказались еще и подходящими под требования их вооруженных сил».

          Готовящийся контракт можно вполне рассматривать как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению», считает военно-дипломатический источник. Он полагает, что поставка оружия, способного поражать объекты городской и военной инфраструктуры, аэродромы, дорожную и речную сеть, а также живую силу, будет воспринята в Ереване негативно, но те же «Искандеры» сыграют роль сдерживающего фактора.


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