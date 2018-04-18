Требования к расстановке дорожных камер решили разработать в России

Рабочая группа комитета Госдумы по транспорту и строительству разработает требования к расстановке на дорогах камер видеонаблюдения, сообщил зампред структуры Сергей Бидонько.

Как отметил Бидонько, количество записывающей аппаратуры сейчас никак не регулируется, передает «Парламентская газета». Исключение составляет только установка видеокамер на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах.

«Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы. Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно... Для разработки таких требований при комитете Госдумы по транспорту и строительству будет создана рабочая группа», – заявил депутат.

По его словам, нужны законодательно закрепленные стандарты, а все камеры должны подлежать обязательной сертификации и проходить периодическую проверку.

Напомним, ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) предварительно договорился с правительством Москвы о начале мониторинга наличия полисов ОСАГО с помощью нескольких миллионов дорожных видеокамер, которые расширят свой функционал, сообщил источник на страховом рынке.