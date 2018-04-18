Экс-аналитик Пентагона рассказал о ложных идеях американских политиков

Ракетный удар, который США и союзники нанесли по Сирии, демонстрирует ложные представления американских политиков о том, что применение высокоточного оружия может привести к свержению правительства, заявил аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни.

«Я думаю, что эти удары – типичный пример, показывающий, как мы ввели себя в заблуждение идеей, что наши сложные технологии дают нам революционную возможность видеть и понимать нашего противника, идентифицировать критические или жизненно важные пункты его деятельности», – отметил Спинни, передает РИА «Новости».

По мнению аналитика, владение высокоточным оружием создает особый тип мировоззрения в военной и политической сферах. «Это ведет к контрольному мировоззрению в военной сфере, которое влияет на политиков (таких как советник по нацбезопасности Джон Болтон), которые и понятия не имеют о границах возможностей этих технологий», – подчеркнул Спинни.

Эксперт считает, что увлеченность системами дальнего действия и высокоточным оружием породило в умах американских политиков идею, что они могут оказывать немедленное решительное воздействие на страны и конфликты по всему миру.

«Политиканы думают, что могут сидеть в Вашингтоне и поминутно управлять операцией в другой части мира. Такое мировоззрение ведет ко всякого рода опрометчивым идеям контроля за событиями и отправке четких сигналов, к заблуждениям и эскалации», – заключил Спинни.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства.