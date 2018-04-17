Патриарх Кирилл и папа Римский приняли совместное заявление по Сирии

Главы Русской православной и Католической церквей патриарх Кирилл и папа Римский Франциск приняли совместное миротворческое заявление по обострению ситуации в Сирии.

В заявлении глав церквей говорится, что военные действия на Ближнем Востоке грозят перерасти в глобальный конфликт, передает РИА «Новости».

Они также призвали СБ ООН и мировых лидеров преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всем мире.

14 апреля папа Римский обсуждал ситуацию в Сирии с патриархом Кириллом. На следующий день папа Римский заявил, что глубоко встревожен мировой ситуацией в целом и в особенности в Сирии.

Разговор глав церквей произошел уже после нанесения удара по Сирии.