В задержании Керимова во Франции не нашли нарушений

В процессе по делу задержанного во Франции Сулеймана Керимова не было нарушений процессуальных норм, сказал заместитель генпрокурора Саак Карапетян.

Карапетян рассказал на совместном заседании конституционного комитета и комитета по обороне в Совете Федерации, что «встречался с генеральным прокурором Прованса» по вопросу задержания Керимова, и «нарушений его процессуальных прав на этом этапе» обнаружено не было, передает ТАСС.

Карапетян сообщил также, что Франция планирует завершить расследование дела Керимова до конца 2018 года, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «зная материалов дела и доказательств, которые имеются в уголовном деле, нам не представляется возможным (увидеть политическую подоплеку в задержании Керимова)».

Напомним, Керимову, задержанному в Ницце, предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Прокуратура утверждала, что сенатор с целью отмывания денег мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро.