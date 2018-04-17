Российские астрономы нашли «Юпитер» в Большой Медведице

Открытая российскими учеными экзопланета находится в созвездии Большая Медведица, рассказал сотрудник Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Кирилл Иванов.

Открытие произошло в рамках российского проекта по поиску экзопланет Kourovka Planet Search (KPS), передает «Интерфакс».

По словам Иванова, астроном-любитель из штата Массачусетс по просьбе российских ученых проводил исследования в районе БольшойМедведицы и «обнаружил интересный объект, который менял яркость каждые 40 часов». На основании этих данных российские ученые установили, что свечение было связано с транзитом экзопланеты по диску «родительской» звезды.

Новая экзопланета получила название KPS-1b, она обращается вокруг звезды, похожей на Солнце, с периодом 40 часов. «Масса и размеры экзопланеты KPS-1b близки к характеристикам Юпитера, но расположена она очень близко к родительской звезде. За счет такой близости к звезде температура атмосферы KPS-1b гораздо выше, чем у Юпитера», – сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в марте 2018 года орбитальная обсерватория «Кеплер»выявила 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы. Одна из них, предположительно, обладает океанами и земной атмосферой.