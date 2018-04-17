Париж низко оценил способность стран ЕС нанести удар по Сирии

Ни одна страна Евросоюза не могла бы принять наравне с Францией, Великобританией и США участие в ракетном ударе по Сирии, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп.

Он сказал, что продемонстрированные Францией возможности – «уникальны для Западной Европы», передает ТАСС.

Филипп заявил о необходимости для Франции «вовлекаться в процесс тесной кооперации» с другими государствами Европы в сфере обороны, но подчеркнул, что удар по Сирии мог быть нанесен только «Францией совместно с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами».

«Маловероятно, что это могло быть сделано совместно с другими странами», – заявил он, добавив, что ЕС оказал нападению на Сирию «широчайшую поддержку» на уровне официальных заявлений.

Париж считает, что удар «был широко обоснован и по своему воплощению был тщательно выверен». Как он заверяет, атакованы были «объекты, связанные с химической программой». По мнению Филиппа, планирование атаки позволило «избежать какой-либо эскалации» в зоне боевых действий.

Премьер заявил, что «эта интервенция не является прелюдией к войне». По его словам, был «поражен химический потенциал» Сирии, но не ее союзники.

Он подчеркнул, что президент Франции Эмманюэль Макрон «продолжает вести диалог со своими коллегами», так как Париж «не хочет отказываться от единственного решения, которое ведет в будущее – решения политического».