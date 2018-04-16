ЦБ оценил влияние роста волатильности на финсистему России

Рост волатильности на российских рынках не привел к рискам для стабильности финансовой системы и финансовых рынков страны, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на международном банковском форуме «Казначейство 2018».

«Рост волатильности не создал рисков для стабильности финансовой системы и финансовых рынков», – сказала Юдаева, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что финансовый рынок России показал зрелую реакцию на введение новых санкций США.

«В последнюю неделю мы с вами наблюдали всплеск волатильности на российских финансовых рынках. Он последовал за введением санкций против отдельных российских физических и юридических лиц и роста напряженности вокруг Сирии. В целом реакция рынков была адекватной ситуации. Волатильность на рынке активов возросла, но это не нарушило работу рынков, не создало ситуацию неконтролируемых изменений. Можно сказать, что российский рынок проявил определенную зрелость реакции, стабильность своей работы в условиях резкого изменения внешних факторов», – сообщила Юдаева.

Она отметила, что этому способствовали те условия, которые формировались на рынке в течение нескольких последних лет. В первую очередь, политика плавающего курса и меры по развитию инфраструктуры. «Оба этих фактора обеспечили купирование внешних шоков, не дали внешним шокам перерасти в риски для финансовой стабильности», – добавила Юдаева.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.