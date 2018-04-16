На Украине в один день свели счеты с жизнью два сотрудника СБУ

Два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) в воскресенье совершили самоубийство в Киеве, сообщил журналист Станислав Речинский.

«В 22.46 от дежурного по НП Киево-Святошинского р-на Киевской области получено сообщение о поступлении информации относительно самоубийства г-на Волчка Олега 1978 года рождения», – написал Речинский на своей странице в Facebook, уточнив, что погибший был полковником и до прошлого года являлся заместителем начальника киевского главка СБУ.

По его данным, полковник умер селе Михайловская Рубежовка от выстрела из пистолета Зауэр, серийный номер NU825621. О смерти Волчка сообщил сын гражданской жены погибшего.

Помимо этого, в 14.15 от жены сотрудника СБУ из департамента защиты государственности Украины (ДЗНД) Ткаченко Сергея Николаевича 1985 года рождения поступило сообщение, что ее муж совершил выстрел себе в голову из пистолета Макарова.

Мотивы самоубийства сотрудников СБУ неизвестны, начато расследование.