Рябков: США сами контролировали ликвидацию химоружия в Сирии

Американцы сами участвовали в уничтожении всего арсенала сирийского химического оружия под международным контролем, в связи с этим непонятны бесконечные вбросы о якобы атаках с применением отравляющих веществ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Процесс уничтожения (сирийского химоружия) осуществлялся в режиме тесного сотрудничества вовлеченных стран, в том числе США, причем под строжайшим международным контролем», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в связи с эти абсолютно непонятны бесконечные и примитивные, ни на чем не основанные информационные вбросы. При этом «очень высокопоставленные лица в США», отметил Рябков, говорят, что именно «Россия якобы что-то не выполнила».

Напомним, ликвидацию Сирией всего арсенала химоружия подтвердила в том числе ОЗХО, однако это не мешает США, которые, к слову, и являются обладателем крупнейшего арсенала химоружия в мире, продолжать обвинять Дамаск в якобы «химатаках» по мирному населению.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Атака была предпринята после того, как Сирию бездоказательно обвинили в проведении химатаки в Думе.