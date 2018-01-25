США оказались обладателем крупнейшего арсенала химоружия

Вашингтон остается обладателем крупнейшего арсенала химического оружия, располагая более 2,5 тысячами тонн опаснейших отравляющих веществ, причем США постоянно отодвигают сроки уничтожения своего арсенала, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В комментарии Рябкова относительно парижской встречи так называемого «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия» подчеркивается, что «США бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия массового уничтожения», передает РИА «Новости».

«Видимо, зачем-то он им требуется», – сказал Рябков, отметив, что «абсолютное большинство стран со своими обязательствами все-таки справилось».

При этом замглавы российского МИД подчеркнул, что США, несомненно, обладают всеми необходимыми финансовыми, производственными и научно-техническими ресурсами для решения задачи по ликвидации своего арсенала химоружия.

Он также призвал страны-участницы Конвенции о запрете химического оружия (КЗХО) проявить политическую волю и мудрость и не поддаваться диктату тех, «кто готов использовать столь одиозные методы демонизации законного правительства Сирии с целью его последующего отстранения от власти».

Рябков напомнил, что именно правительство Башара Асада в 2013 году инициативно присоединилось к КЗХО и в кратчайшие сроки в сложнейших условиях войны с терроризмом отказалось от обладания химическим оружием и обеспечило его полное уничтожение при содействии международного сообщества и под пристальным контролем ОЗХО. И США, напомнил дипломат, принимали в этом самое непосредственное участие.

Накануне МИД России ответил на клевету представителей Соединенных Штатов, которые попытались возложить ответственность за химатаки в Сирии на Москву и Дамаск.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химоружие в Восточной Гуте, а Россия, по его мнению, несет за это ответственность.