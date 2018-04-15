Берлускони обратился к западным странам по поводу России

Западным странам нужно рассматривать Россию не как противника, а как партнера, написал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в письме в газете Corriere della Sera.

«Продолжаю верить как западник, который любит Америку и Европу, что Россия при Путине должна рассматриваться как стратегический партнер, а не как противник», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, у России и Запада могут быть разные интересы, но противоречия надо разрешать «в согласии, а не в конфликте».

Ситуация в Сирии, по его словам, демонстрирует опасность «поспешных решений».

Отметим, что в Италии, как писала газета ВЗГЛЯД, к власти приходят сторонники российского лидера Владимира Путина, в том числе партия Берлускони «Вперед, Италия».