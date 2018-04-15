Штайнмайер призвал не называть Россию врагом

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что западные страны не должны объявлять Россию и ее народ врагами.

«Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами», – заявил Штайнмайер в интервью газете Bild am Sonntag, передает ТАСС.

Он отметил, что у него вызывает беспокойство инцидент в Солсбери, однако так же Запад должен быть обеспокоен и в связи со стремительно растущим отчуждением между Россией и Западом, что лежит уже за рамками этого инцидента.

«Противодействовать этому опасному отчуждению – вот вызов и задача ответственных политиков», – заявил Штайнмайер.

В то же время Европа, считает президент Германии, не должна отказываться от критики действий России, не оставляя при этом попыток «делать это посредством прямого диалога».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об отношениях России и Запада и о том, что нужно делать Москве в условиях «жесткой политики» других стран.