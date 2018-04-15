В Ростовской области произошло обрушение в шахте

Под завалом после обрушения в шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области оказался один горнорабочий, сообщил источник в экстренных службах.

«На глубине 800 метров произошло обрушение монтируемой в забое кровли. На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что один человек остался под завалами.

На месте происшествия два отделения горноспасателей. Шахта принадлежит ОАО «Донской антрацит».