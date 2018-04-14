Макрон обсудил с Трампом и Мэй успешную координацию сил при ударе по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщили в Елисейском дворце по итогам беседы трех лидеров.

В сообщении говорится, что Макрон отметил отличную координацию вооруженных сил трех стран при ударе, нанесенном в субботу ночью по Сирии, передает ТАСС.

В заявлении также говорится, что «теперь СБ ООН должен снова взять инициативу по экономическому, химическому и гуманитарному аспектам в Сирии, чтобы обеспечить защиту мирного населения и чтобы страна наконец обрела мир».



«По каждой из этих тем Франция продолжит выступать с предложениями и работать, как это делается уже 11 месяцев», – передает РИА «Новости» сообщение Елисейского дворца.



В офисе британского премьер-министра сообщили, что Мэй в ходе разговоров с Макроном и Трампом отметила успех проведенной операции в Сирии.



«Три лидера согласились с тем, что военные удары по сирийским химическим объектам были успешными», – отметил официальный представитель офиса премьер-министра.



Также глава британского правительства поприветствовала поддержку, оказанную Британии, США и Франции мировыми лидерами.



Тем временем Макрон по итогам разговора с Трампом и Мэй сообщил, что после состоявшихся в ночь на субботу ракетных ударов трех западных держав по Сирии, инициатива по дальнейшему урегулированию конфликта в этой стране должна перейти к Совету Безопасности ООН.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Напомним, ранее в субботу Совбез ООН не принял предложенную Россией резолюцию по ситуации в Сирии.