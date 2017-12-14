Анонсирован визит главы МИД Германии в Россию

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что собирается совершить официальный визит в Россию после того, как будет сформировано новое российское правительство.

Маас заявил, что намерен со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом «как можно скорее оживить» нормандский формат на министерском уровне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

В связи с этим по пути в Москву глава МИД Германии собирается посетить Киев.

Добавим, новый состав кабмина России, как ожидается, будет назван после инаугурации президента, назначенной на 7 мая.

Ранее в пятницу Берлин призвал усилить политическое давление на Россию. Напомним, новый глава МИД Германии был назначен в марте.