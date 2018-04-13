Берлин призвал усилить политическое давление на Россию

Политическое давление на Москву должно быть усилено из-за блокирования резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Мы не можем принять, что столько раз Совет безопасности ООН терпел неудачу из-за вето России. Мы не можем с этим мириться, и это не может так продолжаться. Поэтому мы сохраняем политическое давление на Россию, и мы даже хотим его усилить, потому что Россия должна изменить позицию, и это одно из обязательных условий для урегулирования конфликта в Сирии», – сказал Маас, передает РИА «Новости».

Напомним, СБ ООН не принял ни российский, ни американский проекты резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

После этого Россия доработала проект Швеции, который, по словам постпреда России Василия Небензи, «был затоптан в результате конфронтационных шагов США и ближайших союзников», и внесла его на рассмотрение Совбеза ООН, однако и этот проект отклонили.