В ЛНР пресекли прорыв украинских диверсантов

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков в Донбассе, сообщил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Отмечается, что в пятницу, 13 апреля, в 11.50 мск под прикрытием огня с применением минометов и стрелкового оружия «противник предпринял попытку прорыва в районе населенного пункта Желобок силами диверсионно-разведывательной группы численностью до семи человек», передает «Луганский информационный центр».

Также Андрей Марочко сообщил, что пытаясь осуществить прорыв диверсанты понесли «потери до двух военнослужащих убитыми и трех ранеными».

Ранее руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко сообщила, что Киев готовит диверсантов для ликвидации глав непризнанных республик Донбасса.