Над Новым Уренгоем взошел солнечный ромб

Жители Нового Уренгоя выложили в Сеть снимки необычного оптического явления при котором солнце приобрело форму ромба.

Необычную форму небесное светило приобрело из-за атмосферного явления под названием сложное гало, вызванного образованием ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы.

В морозную погоду, свойственную Ямалу даже в апреле, гало иногда образуется очень близко к земной поверхности. В этом случае ледяные кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни, а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится низко над горизонтом.

Напомним, в феврале жители Петербурга и части Ленобласти также стали свидетелями гало, создавшего иллюзию, что на небе три Солнца.