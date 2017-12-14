Турчинов пожаловался на сотрудничество Франции и Германии с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал европейские страны отказаться от двойных стандартов в политике.

«Несколько примеров, когда наши стратегические партнеры, мощные бизнес-структуры наших партнеров, несмотря на официально принятые санкции, обходными путями продолжают не только сотрудничать с Российской Федерацией. Это пример Франции», – заявил Турчинов в рамках 11-го Киевского форума по безопасности.

«Следующий пример – Германия. Там работают с Российской Федерацией в вопросах военно-технического сотрудничества, обеспечивая их фактически военной техникой», – добавил секретарь СНБОУ, слова которого приводит телеканал NewsOne.

«Санкции – это не подарок для Украины, это не уступки Украине, это – наша совместная с вами безопасность», – сказал Турчинов, обращаясь к европейским партнерам Киева. По его словам, эти меры направлены на «сдерживание агрессора».

11 апреля глава Союза германского машиностроения (VDMA) Карл Мартин Велкер призвал страны Запада ослабить санкционный режим в отношении России, поскольку это поможет оживить спрос на продукцию промышленности ФРГ.

Днем ранее в Российско-германской внешнеторговой палате (AHK) заявили, что последние санкции США против российских бизнесменов, официальных лиц и компаний могут обойтись экономике Германии в миллиарды евро.

Перед этим советник экономического отдела посольства Германии в России Томас Мультхауп заявил, что Берлин не заинтересован в раскручивании спирали санкций против России.