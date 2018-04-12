Кандидат в главы Госдепа высказался о России

Глава ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео, заявил в четверг в Конгрессе, что Госдеп под его руководством проведет новую политику, направленную на сдерживание России.

«Я осознаю, какую угрозу для США представляет Россия. И если меня утвердят на пост государственного секретаря, я могу вас заверить, что эта администрация продолжит, как и в последние 15 месяцев, предпринимать реальные действия, чтобы перезагрузить политику сдерживания России», – заявил Помпео, передает «Интерфакс».

По словам кандидата, напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном возникли из-за России. «Исторический конфликт между США и СССР, а теперь Россией, вызван плохим поведением России», – отметил Помпео.

Глава ЦРУ также заявил, что никогда не отстаивал необходимость смены режима в КНДР.

«У нас есть обязанность - достигнуть такого положения дел, когда Ким Чен Ын не сможет угрожать США при помощи ядерного оружия», – также добавил он.

Помпео сказал, что США должны продолжить помогать Украине. Сенатор Марко Рубио задал Помпео вопрос, считает ли он, что на «Соединенных Штатах лежит обязательство помогать Украине защищать суверенитет». «Да», – ответил Помпео, передает ТАСС.



Ранее в четверг Помпео на слушаниях в Конгрессе заявил о намерении добиться пересмотра ядерной сделки с Ираном, если он станет госсекретарем США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какую политику в отношении России и мира собирается проводить Помпео в случае назначения на пост госсекретаря.