Украина и Литва договорились противостоять строительству «Северного потока – 2»

Киев и Вильнюс считают «Северный поток – 2» опасной политической инициативой и намерены противодействовать строительству этого газопровода.

Соответствующие договоренности достигнуты в ходе встречи премьер-министров стран Владимира Гройсмана и Саулюса Сквернялиса.

«Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток – 2» и пришли к соглашению о необходимости противодействовать реализации этой опасной, прежде всего с политической точки зрения, инициативы», – сообщает об итогах встречи пресс-служба украинского правительства, передает ТАСС.

В этом контексте было положительно отмечено намерение Украины официально присоединиться к работе Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, который расположен в Вильнюсе, говорится в сообщении на сайте украинского президента.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе возможности привлечения на Украину новых литовских инвестиций.

Вместе с тем в четверг Хельсинки выдали второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель увязала судьбу «Северного потока – 2» с украинским транзитом, без ясности по которому реализация проекта газопровода «невозможна». Об этом она заявила на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

В то же время глава правления украинской национальной акционерной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал строительство газопровода «Северный поток – 2», выразив надежду, что Россия никогда его не запустит.