Задержан первый незадачливый изготовитель поддельной двухтысячной купюры

Полиция Приамурья установила и задержала подозреваемого в незаконном изготовлении и сбыте фальшивой двухтысячной купюры, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения, а затем в ходе оперативных действий в отдел полиции доставили мужчину 1990 года рождения.

«Он пояснил, что изготовил поддельную купюру в единственном экземпляре при помощи струйного принтера. Согласно действующему законодательству, за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД по Амурской области.

В ведомстве добавили также, что принтер, на котором печаталась купюра, изъят полицейскими.



Напомним, 19 февраля региональная прокуратура сообщила, что в Приамурье мужчина расплатился на АЗС фальшивкой номиналом в 2 тыс. рублей с изображением космодрома Восточный, возбуждено уголовное дело.