Киев поддакнул угрозам Трампа в адрес России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсетях поддержал американского президента Дональда Трампа, посоветовавшему России приготовиться к ракетному удару США.

«Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно на таком языке и надо говорить с Россией», – написал Климкин в своем Twitter.

Министр при этом ретвитнул сообщение президента США Дональда Трампа, который написал, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.

Следующее сообщение Трампа с предложением России дружбы украинский министр ретвитить не стал.