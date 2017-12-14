Подписчики поиздевались над Трампом за твиты с угрозами в адрес России

Англоязычные, в том числе американские подписчики президента США Дональда Трампа в Twitter раскритиковали его заявления о возможной атаке на Сирию и предложение России прекратить гонку вооружений.

В среду днем Трамп написал в Twitter, что России нужно приготовиться к ракетной атаке США по Сирии. Однако уже спустя час американский лидер заявил, что российская экономика нуждается в помощи Вашингтона и предложил прекратить гонку вооружений.

Примечательно, что негативную реакцию подписчиков вызвали оба твита Трампа.

«Просто замечательно. Давайте начнем войну с Россией. Ты просто идиот!» – написал один из пользователей под первым твитом.

«Почему ты уже не уйдешь в отставку?!» – добавил другой. Некоторые подписчики предлагали Трампу перестать писать твиты, «заткнуться» и «прекратить».

«Сходи с утра в душ, почисти зубы, в спортзал сходи вместо того, чтобы угрожать ракетами», – говорится в одном из твитов.

Say my name, say my name

If no one is around you

Say baby I love you

If you ain't runnin' game

Say my name, say my name

You actin' kinda shady

Ain't callin' me baby

Why the sudden change

Say my name, say my name

If no one is around you pic.twitter.com/stXdBpEJeL — Free Syria Media Hub (@Free_Media_Hub) April 11, 2018

Еще одни предложили в случае начала военных действий отправить в Сирию детей самого Трампа, а не обычных американцев.

Другой пользователь указал, что Трамп «всего за 16 месяцев полностью уничтожил весь дипломатический прогресс в отношениях с Россией».

Way to go Don. In 16 months you’ve COMPLETELY DESTROYED any and all diplomatic PROGRESS made with Russia You’re a FOOL & a DANGER to our countrypic.twitter.com/Hs1W22qFea — condd (@cddittrich) April 11, 2018

Вместе с тем в комментариях отметились и те, кто до сих пор настаивает на связи Трампа с Москвой. «Россия помогла вам победить на выборах. Она управляет вами. (Спецпрокурор США Роберт) Мюллер до сих находит доказательства, подтверждающие это», – написала одна из пользователей.

На комментарии американцев также обратил внимание в Facebook телеведущий Андрей Бочаров. Он отметил, что под твитом Трампа о дружбе с Россией появилось много изображений, намекающим на связь Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в среду посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил ливанскому телеканалу «Аль-Манар», что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Это заявление растиражировали западные информационные агентства.

Сам Трамп тем временем обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.