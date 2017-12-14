В МИДе рассказали, каким может быть ответ на санкции США

Москва в ответ на новые санкции Вашингтона может ввести соответствующие меры против такого же числа американских граждан, сообщил источник в российском МИДе.

«Мы можем запретить такому же количеству американцев приезжать к нам», – сказал источник РИА «Новости».

Вместе с тем, по его словам, в Москве допускают, что ответ России на новые санкции США будет асимметричным, и никакие варианты не исключены. «Могут быть и асимметричные меры. Мы никаких вариантов ответа на враждебные действия не исключаем», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также источник заявил, что ответные меры России на санкции США вряд ли затронут американских бизнесменов. «Мы против бизнеса не действуем», – подчеркнул источник.

Говоря о временных рамках обнародования ответных мер, источник добавил, что «никто за временными сроками не спешит, мы стараемся к этому подходить прагматично». «Надо посмотреть, насколько те или иные меры соответствуют нашим интересам. Делать хуже себе никто не собирается», – добавил он.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.