Обоснована необходимость перехода армии России на контрактную основу

В России к 2024 году необходимо перейти к формированию Вооруженных сил исключительно на контрактной основе, заявили в Центре стратегических разработок (ЦСР).

«Постепенно в российской армии будет увеличиваться число контрактников, что заметно повысит ее профессионализм и боеготовность: каждый солдат и офицер будут мотивированы прежде всего достойным вознаграждением за их труд», – передает РИА «Новости» материалы ЦСР о стратегии развития России на период 2018-2024 годов.

В качестве показателя в стратегии указывается пункт, согласно которому «Вооруженные силы будут на 100% формироваться на контрактной основе».

Кроме того, стратегия предполагает, что в ближайшие шесть лет для военных и их семей будет создан полноценный жилищный фонд.

«Расходы на оборону и вооружение будут гибко планироваться и корректироваться каждый год, что позволит и тратить меньше, и защищаться эффективнее. Появится четкий список нужных военных технологий, а продукция предприятий оборонного производства будет диверсифицирована», – говорится в стратегии ЦСР.

Напомним, в сентябре 2017 года сообщалось, что число призывников в России впервые сокращено на десятки тысяч.