Посольство обвинило Лондон в отказе назвать официальную версию по делу Скрипаля

Лондон фактически отказывается предоставить России информацию о том, какая из озвученных СМИ версий отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является официальной, заявило посольство России в Великобритании.

Высказывались версии о том, что «Скрипали были якобы отравлены в ресторане, в автомобиле, через гречку, теперь – через дверную ручку». Внешнеполитическое ведомство Великобритании прокомментировало ситуацию «в том духе, что Форин-офис уважает свободу прессы, не занимается цензурой и не комментирует освещение в СМИ «продолжающегося расследования».

«Получается, что обвинять в совершении тяжкого преступления в условиях продолжающегося расследования британские власти могут, а информировать посольство о ходе следствия – нет», – приводит РИА «Новости» тест сообщения посольства.

При этом российская сторона напомнила о публикации в Sunday Times, «согласно которой аппарат Совета национальной безопасности «взял под контроль» освещение в СМИ инцидента в Солсбери».

Посольство обвинило британские власти в двойных стандартах и призвало «исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны».

На ваш взгляд Кто наиболее вероятный виновник отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля? Силы, желающие покарать Скрипаля за предательство

Силы, желающие скомпрометировать Россию

Другой вариант



Кроме того, во вторник после долгого перерыва были возобновлены слушания по делу о расследовании обстоятельств смерти российского предпринимателя Александра Перепиличного. Посольство России заявило, что возобновление слушаний синхронизировано с антироссийскими заявлениями об отравлении в Солсбери.

«Методы участия британского государства в расследовании «дела Перепиличного» основываются на том же грубом и недобросовестном подходе правительства Великобритании и британских спецслужб, как и к дознаниям по фактам смерти Александра Литвиненко, Бориса Березовского, Николая Глушкова, покушения на жизнь Скрипалей», – говорится в заявлении.

В ходе расследования используются «вбросы неподкрепленных версий и откровенной дезинформации». При этом предпринимались дискредитировать вдову Перепиличного и британскую полицию, заявило посольство.

Как отметила российская сторона, представители фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital «навязали» суду версию об отравлении Перепиличного ядом растения гельземиум. 10 апреля тот же эксперт заявил, что повторная экспертиза не смогла подтвердить наличие гельземиума в организме покойного.