Макрон обозначил возможные цели удара по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность военного ответа на химатаку в Сирии.

Макрон заявил, что Франция продолжит обмениваться информацией с США и Британией, решение по Сирии будет принято в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

Президент Франции отметил, что военные меры по Сирии «ни в коем случае» не затронут союзников Дамаска. Действия трех стран будут нацелены исключительно на химический наступательный потенциал сирийской армии, сказал Макрон, передает ТАСС.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии. До этого президент США Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Думе. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.