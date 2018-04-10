Силуанов рекомендовал россиянам самим позаботиться о пенсии

Гражданам России следует самим позаботиться о достойном уровне пенсии через накопительные пенсионные системы, а не рассчитывать исключительно на государство, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Для роста экономики необходимо привлечение длинных денег – откуда их взять? Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале, конечно», – сказал министр, передает РИА «Новости».

По словам министра, эти ресурсы используются во многих странах.

«Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем», – пояснил он.

Государство планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала в ближайшее время и рассчитывает, что она будет интересной для работников, сказал Силуанов. «Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях», – добавил он.

В октябре прошлого года Силуанов сообщил в Госдуме, что в 2018 году пенсии в России планируется проиндексировать на уровень выше инфляции, которая будет зафиксирована по итогам года.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, число россиян старше 70 лет превысило 13 млн, средняя продолжительность жизни перевалила за 72 года. Это считают значимым успехом, но это же влечет за собой специфические «возрастные» проблемы.