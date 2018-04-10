Израильский посол прибыл в МИД России

Посол Израиля в России Гарри Корен во вторник прибыл в российский МИД.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.

Израиль не стал комментировать эти сообщения. Однако позже бывший командующий ВВС Израиля Эйтан Бен-Элияху косвенно признал, что авиаудар по сирийской базе Т-4 в провинции Хомс нанесли израильские истребители, так как Вашингтон не имел резона скрывать факт атаки, а также имел слишком мало времени для подготовки удара.