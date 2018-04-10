Кудрин не счел нужными ответные санкции России против США

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10 апреля, вторник | Последнее обновление — 16:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Российские самолеты заметили над французским фрегатом у берегов Сирии
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Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты
«Психическая атака» США дает преимущество России
Дроны в России перестали быть игрушками
«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Кенигсберг – наш заслуженный трофей
Андрей Колесник, депутат Государственной думы VI созыва, ветеран спецназа
У нас есть улицы Вагнера, Шиллера, Генделя, памятник Шиллеру, могила Канта. Но есть у нас и улица 9 апреля, причем в самом центре. Туристы спрашивают: а что такое было в этот день? Каждый местный житель им может ответить. Подробности...
Англосаксы пустились во все тяжкие
Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
Дочку Скрипаля уволокли в неизвестном направлении. Вообще-то, на их языке это называется kidnapping и расценивается как тяжкое преступление. Термин применим, Юлия Скрипаль-то – гражданка РФ. Подробности...
Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Почему мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать свое дело – строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Россия отмечает Пасху
Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа СпасителяПодробности...
Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии
Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
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