Кудрин не счел нужными ответные санкции России против США

Ответные меры в отношении американского бизнеса со стороны Москвы нецелесообразны, считает глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Я считаю, что в отношении частного американского бизнеса санкции нецелесообразны, так как бизнес приносит сюда технологии и инвестиции. Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны», – отметил Кудрин, передает ТАСС.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар и 78 рублей за евро.