«Электроник и Сыроежкин» стали врагами Украины

Братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие главные роли в фильме «Приключения Электроника», попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездок на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Как говорится в сообщении на сайте, Торсуевы попали в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», передает РИА «Новости».

Напомним, в базу сайта «Миротворец», где перечисляются противники украинской власти или те, кто будет сочтен таковыми, внесены имена уже многих россиян.

Так, например, в феврале в базу данных этого сайта был внесен российский актер Игорь Лифанов, а в марте туда попал российский комедийный актер и сценарист Семен Слепаков.

В ноябре 2017 года «Миротворец» перешел на американские сервера; МИД России потребовал закрыть этот портал. Тогда же российское посольство упрекнуло США в отсутствии ответа по сайту «Миротворец».