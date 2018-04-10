Россия не позволила Западу «замотать» правду о ковровых бомбардировках Ракки

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что члены возглавляемой США коалиции пытаются «замотать» расследование ковровых бомбардировок Ракки, в ходе которых сирийский город фактически был стерт с лица земли.

В связи с этим Россия запросила проведение открытого брифинга Совета Безопасности по итогам оценочной миссии ООН в сирийскую Ракку и ситуации в лагере Эр-Рукбан, передает РИА «Новости».

Напомним, 7 апреля российское военное ведомство опубликовало доказательства разрушения Ракки возглавляемой США международной коалицией, включая жилые здания, больницы, мечети, школы и объекты жизнеобеспечения. В коалиции смотреть опубликованные доказательства не захотели.