Все высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву

В воскресенье, 1 апреля, в международном аэропорту Внуково приземлился второй самолет с российскими дипломатами, высланными из Соединенных Штатов.

Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в терминале 2 аэропорта Внуково около 13.00 мск, передает РИА «Новости».

На борту находились дипломаты с семьями. Среди них были и те российские дипломаты, которые работали в ООН в Нью-Йорке.

Чтобы забрать всех российских дипломатов, объявленных персонами нон грата в США, были задействованы два самолета. Один вылетел из Вашингтона в Москву, второй сделал посадку в Нью-Йорке, чтобы забрать россиян. В общей сложности в субботу из США улетел 171 человек.

Ранее российский посол Анатолий Антонов заявлял, что спецслужбы США в последнее время резко активизировали попытки вербовки российских дипломатов, особенно вынужденных покинуть американскую территорию по решению Вашингтона.