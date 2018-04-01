Американские СМИ нашли страны Запада «под российским влиянием»

Запад почти единодушно выступил против России из-за дела Скрипаля, однако нашлись страны и под «российским влиянием», не пожелавшие присоединяться к реакции, заявила обозреватель Энн Аппельбаум в статье для Washington Post.

Она напомнила, что 28 стран согласились выслать почти 150 российских дипломатов в ответ на «применение Россией военного химического оружия» для покушения на Скрипаля. Подобное единодушие она назвала очень важным, отметив, что ситуацию, однако, нужно проанализировать немного глубже, передает RT.

Аппельбаум назвала «поразительным» единый ответ Франции и Германии, которые были «целями российских кампаний по оказанию политического влияния». Обе страны выслали по четыре дипломата из-за дела Скрипаля.

Но в других странах политики придерживаются радикально иных позиций по отношению к «российскому политическому влиянию», пишет она. В пример она приводит Италию, где выборы не принесли ни одной стороне убедительной победы. Уходящее руководство страны выслало двух дипломатов, за что было раскритиковано лидером «пророссийской» Лиги Севера и потенциального премьер-министра Маттео Сальвини.

Также она приводит в пример Грецию, где коалиция «имеет более глубокие связи с Россией». Эта страна не выслала ни одного российского дипломата. Аналогичная ситуация сложилась в Австрии, где в правящей коалиции находится крайне правая Партия Свободы, которая, «разумеется, также имеет связи с Россией».

«Иными словами, практически везде реакция на дело Скрипаля отражает силу российского влияния на местную политику или решимость с этим влиянием бороться», – заявила Аппельбаум.

Она нашла странности и в реакции США на это дело, несмотря на то, что именно Белый дом выслал наибольшее количество российских дипломатов. Президент США Дональд Трамп поддержал это решение, но при этом ни разу так и не высказался определенно по делу Скрипаля, считает Аппельбаум.

«Его истинные отношения с российским правительством, как и раньше, остаются загадкой», – пишет она. Также для нее загадкой остаются дальнейшие действия Трампа.

Напомним, на этой неделе о высылке российских дипломатов заявили два десятка стран ЕС, Украина, США, Канада и Грузия. Россия выступила с ответными мерами.