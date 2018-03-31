Студенты ВШЭ заступились за Пескова

Команда ток-шоу «В точку!» заявила об отсутствии давления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на свою работу.

«Мы сообщаем, что на работу нашей команды не было оказано никакого влияния ни со стороны Дмитрия Пескова, ни со стороны Сергея Корзуна. Нам действительно не отдали запись эфира, но с чем это связано, мы не знаем», – передает РИА «Новости» сообщение команды ток-шоу в Instagram.

По их словам, команда ток-шоу также не имеет никакого отношения к письму о цензуре на имя руководителю образовательной программы «Журналистика» Сергея Корзуна.



«Искренне просим вас не верить любой информации, связанной с «таинственным письмом» и не распространять ложные сведения. Команда ток-шоу «В точку!» остаётся верна журналистской этике», – говорится в сообщении.



Напомним ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает проявлением цензуры просьбу не публиковать запись своего выступления перед студентами Высшей школы экономики во время ток-шоу «В точку».