Из бюджета Украины пропала крупная сумма

С начала 2018 года бюджет Украины недосчитался 12 млрд 84 млн гривен, что эквивалентно 6% всех запланированных поступлений, сообщила государственная казначейская служба страны.

Соответствующий отчет опубликован на портале ведомства.

Отмечается, что за март бюджетные доходы составили 76 млрд 224 млн гривен, что ниже запланированной отметки на 6,3%, или 5 млрд 86 млн гривен.

При этом в службе отметили, что эти показатели бюджетных поступлений лучше аналогичных цифр за 2017 год.

Ранее сообщалось, что конгресс США решил выделить Украине экономической и военной помощи на 620 млн долларов.