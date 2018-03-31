Боливия выразила поддержку России в ситуации с высылкой дипломатов

Президент Боливии Эво Моралес выразил поддержку России в связи с решением ряда стран о высылке российских дипломатов.

Моралес написал в своем Twitter о том, что Боливия поддерживает «братский народ России и президента Владимира Путина» в ситуации с «выдворением российских дипломатов из США и некоторых стран Европы, которые бездоказательно обвиняют Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери».

Он подчеркнул, что такие «репрессивные меры направлены против мира во всем мире».



Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

В пятницу Россия объявила об ответных мерах на эти действия.