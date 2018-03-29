Генсек ООН заявил о близости новой «холодной войны»

Нынешние отношения между Россией и США близки к «холодной войне», заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Думаю, что мы подошли к ситуации, которая, по большому счету, близка к тому, что мы пережили во время «холодной войны», – сказал Гутерреш, добавив, что очень обеспокоен этой ситуацией, передает РИА «Новости».

В понедельник глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что в мире идет не холодная, а «ледяная война».

Напомним, на этой неделе США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. В ответ Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге и пообещала выслать такое же количество дипломатов.