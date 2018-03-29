Начались масштабные учения Военно-транспортной авиации

В России проходят учения Военно-транспортной авиации, задействовано более 30 самолетов Ил-76, сообщили в Минобороны.

«В регионах Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов проходят летно-тактические учения подразделений Военно-транспортной авиации. <...> Всего в мероприятии задействовано более 30 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения с «Ярсами», которые пройдут в конце марта в Свердловской области.