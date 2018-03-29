Володин призвал не спешить с отказом от анонимности в сети

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не стоит спешить отказываться от анонимности в интернете.

«Сегодня много таких в мире примеров: и Германия, и Великобритания. Но, думаю, прежде, чем принимать решение, надо все проанализировать с тем, чтобы четко понимать их последствия и эффективность. Они, с одной стороны, не должны нарушать основополагающие права граждан, с другой – должны решать вопрос защиты граждан от недостоверной информации, от клеветы», – цитирует РИА «Новости» Володина.

По его словам, «лживая информация» в первую очередь приходит в Россию из-за рубежа. «Как пример, неоднократно информация распространяется по угрозам взрывов, когда многочисленные анонимные звонки идут из США, и Украины, и ряда других стран. Поэтому уже это вопрос безопасности государства», – отметил он.

В конце января президент Владимир Путин заявлял, что анонимность интернета – это демократия, но с другой стороны, это создает проблемы, поэтому общество должно себя ограждать от деструктивных сил в Сети.