Шакро Молодой в суде высказался о погибших кемеровских детях

В ходе оглашения приговора вору в законе Шакро Молодому (настоящее имя Захарий Калашов) он обсудил с друзьями трагеди в Кемерово и пожалел детей.

Вор в законе Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Но приговор не слишком его удивил.

«Спокойно услышав цифры, вор в законе продолжил обсуждать с друзьями трагедию в Кемерово. Слышны слова: «... как же жалко детей. Все под богом ходим», – цитирует его слова Telegram-канал Mash.

Согласно блатному моральному кодексу (не путать с тюремным), ворам запрещается иметь семью и детей, однако по негласным правилам им запрещено применять насилие к женщинам и детям, это считается «западло».

Никулинский районный суд Москвы признал Калашова виновным по пунктам «а, б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).

Отметим, что в декабре 2015 года возле кафе Elements в Москве произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека. В перестрелке участвовали сторонники Шакро Молодого. Позже криминального авторитета задержали по обвинению в вымогательстве у владелицы Elements Жанны Ким.