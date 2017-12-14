Лукашенко назвал лучший допинг для спортсменов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с чемпионами и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане, посоветовал белорусским спортсменам после тяжелых нагрузок в качестве «допинга» есть сало.

«Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое», – передает ТАСС со ссылкой на агентство БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «нормальное питание для спортсменов – это вопрос номер один».

«Вот сало – это самый лучший белорусский допинг», - заключил лидер Белоруссии.

Лукашенко поблагодарил белорусских спортсменов за успешное выступление на Играх-2018, вручив им государственные награды.

Напомним, ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был настолько возмущен судейством на турнире по мужскому фристайлу на Олимпиаде в Пхенчхане, что поднял ночью своих дипломатов, чтобы направить в адрес президента МОК Томаса Баха претензии.

Лукашенко оказался недоволен судейством в отношении белоруса Антона Кушнира, который выступает в лыжной акробатике – ему не хватило менее 0,5 балла по итогам квалификации, чтобы пробиться в финальные соревнования.