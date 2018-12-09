В аэропорту Жуковский начали создание новой чартерной авиакомпании

Менеджмент подмосковного аэропорта Жуковский участвует в создании новой чартерной авиакомпании WeGo Air, которая может начать полеты весной следующего года, сообщил знакомый с бизнес-планом проекта источник.

«Авиакомпания будет специализироваться на международных чартерных рейсах. На первом этапе у нее будет четыре самолета Airbus A321», – передает РИА «Новости» слова источника.

Первый рейс планируется в апреле 2019 года. Cертификат эксплуатанта приобретен у другой авиакомпании.

Информацию подтвердили и в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Рампорт Аэро», которая принимала участие в создании авиакомпании.

Перевозчик будет базироваться в Жуковском. Центральный офис компании будет располагаться в Москве. Техническая поддержка будет осуществляться в «Жуковском» и в Латвии. Потенциальные направления – курорты России, Европы и Туниса.

Прогноз пассажиропотока аэропорта в 2019 году – 2 млн человек.